Tele 1 ekranlarında yayınlanan ve gazeteci Uğur Dündar'ın da yer aldığı Anında Manşet programının son konukları sosyal medya fenomenleri oldu. Bunların içerisinde yer alan Ömer Serdar Özkan da dikkat çeken isimlerden biri olarak merak edildi. Peki Ömer Serdar Özkan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? Ömer Serdar Özkan Instagram hesabı ne? Cevaplara haberimizde yer verdik...

ÖMER SERDAR ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ömer Serdar Özkan BGY (Bugünlük Grup Yeter) isimli Facebook topluluğunun kurucularından biridir. Bu grupla birlikte farklı sosyal medya sitelerinde de hesapları bulunan büyük sayfalar yöneten Ömer Serdar Özkan'ın kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.

ÖMER SERDAR ÖZKAN SEVGİLİSİ KİM? ÖMER SERDAR ÖZKAN INSTAGRAM HESABI NE?

Ömer Serdar Özkan'ın sevgilisinin kim olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Ömer Serdar Özkan, sevgilisiyle herhangi bir fotoğraf paylaşımında bulunmamıştır. Ömer Serdar Özkan'ın Instagram hesabına @omerserdarozkan adresinden ulaşabilirsiniz.