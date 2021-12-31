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  4. Omicron'da umut veren araştırma! Tüm varyantları etkisiz hale getirebilir!

Omicron'da umut veren araştırma! Tüm varyantları etkisiz hale getirebilir!

ABD’li bilim insanlarının yaptığı bir araştırmanın sonucu umut verdi. Araştırmada, Omicron ve diğer koronavirüs varyantlarını etkisiz hale getirebilecek bir antikor bulunduğu tespit edildi.

Omicron'da umut veren araştırma! Tüm varyantları etkisiz hale getirebilir!

Bilim insanları, Omicron ve diğer SARS-CoV-2 varyantlarını etkisiz kılan bir antikorlar belirledi.

Omicron varyantı, hücrelere tutunmak ve hücreleri istila etmek için kullandığı spike proteininde 37 mutasyona sahip.

TÜM VARYANTLARI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doç. Dr. David Veesler, "Spike protein üzerindeki bu 'geniş ölçüde nötralize edici' antikorların hedeflerini belirleyerek, yalnızca omikron varyantına değil, gelecekte ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olacak aşılar ve antikor tedavileri tasarlamak mümkün olabilir" dedi.

Omicron'da umut veren araştırma! Tüm varyantları etkisiz hale getirebilir!

DÖRT ANTİKOR SINIFI BELİRLENDİ

Çalışmada ekip, Omicron'u nötralize etme yeteneklerini koruyan dört antikor sınıfı belirledi. Bu sınıfların her birinin üyeleri, yalnızca SARS-CoV-2 varyantlarında değil, aynı zamanda sarbecovirüsler adı verilen bir grup ilgili koronavirüste bulunan spike proteinin dört spesifik alanından birini hedefliyor.

Omicron'da umut veren araştırma! Tüm varyantları etkisiz hale getirebilir!

OMİCRON'U TAKLİT EDEN VİRÜS TASARLANDI

Ayrıca ekip, koronavirüslerin yaptığı gibi yüzeyinde sivri proteinler üretmek için kopyalanmayan bir virüs tasarladı. 

Omicron varyantı spike proteininin, pandeminin en başında izole edilen virüste bulunan spike proteinden 2,4 kat daha iyi bağlanabildiğini buldu. Veesler, "Bu çok büyük bir artış değil, ancak 2002-2003'teki SARS salgınında, başak proteininde afiniteyi artıran mutasyonlar, daha yüksek bulaşıcılık ve enfektivite ile ilişkilendirildi" dedi.

Omicron'da umut veren araştırma! Tüm varyantları etkisiz hale getirebilir!​​​​​​​

Öte yandan, Moderna ve Pfizer/BioNtech aşıları tarafından üretilen mRNA aşılarının üçüncü dozunu yaptıran hastalardan alınan antikor örnekleri, nötralize edici aktivitede sadece 4 kat azalma gösterdi.

Veesler, "Bu, üçüncü bir dozun Omicron'a karşı gerçekten çok yararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

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