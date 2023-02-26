Omid Alishah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Alishah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Alishah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Alishah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Alishah 10 Ocak 1992 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امید عالیشاه‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Alishah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Omid Alishah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Omid Alishah'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omid Alishah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Alishah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omid Alishah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Alishah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Moghavemat Sari

1 Temmuz 2007 yılında Sanaye

1 Temmuz 2009 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2010 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2011 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2013 yılında Persepolis

1 Ocak 2017 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2018 yılında Persepolis

Omid Alishah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Alishah şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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