Omiros Syrengelas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omiros Syrengelas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omiros Syrengelas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omiros Syrengelas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omiros Syrengelas 4 Temmuz 1997 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Όμηρος Συρεγγέλας şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omiros Syrengelas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omiros Syrengelas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 23 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Omiros Syrengelas'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omiros Syrengelas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omiros Syrengelas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omiros Syrengelas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omiros Syrengelas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2016 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2017 yılında Panarkadikos

30 Haziran 2018 yılında Asteras Tripoli

16 Ağustos 2018 yılında Panargiakos

30 Haziran 2019 yılında Asteras Tripoli

31 Ağustos 2019 yılında AO Egaleo

7 Ocak 2020 yılında PS Sparti

25 Eylül 2020 yılında Agios Ierotheos

4 Eylül 2021 yılında AS Santorinis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2022 yılında Iraklis Larisas

Omiros Syrengelas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omiros Syrengelas şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.