Omlet ne demek, TDK'ya göre Omlet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Omlet ne demek? Omlet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi omlet kelimesi. Peki omlet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre omlet nedir, omlet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OMLET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Omlet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Omlet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre omlet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çırpılmış yumurtayla sade olarak yapılabilen veya içine peynir, kıyma vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek



OMLET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mantarlı omleti yedikten sonra uykudan bayılıyorduk.

