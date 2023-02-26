Omri Gandelman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omri Gandelman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omri Gandelman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omri Gandelman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omri Gandelman 16 Mayıs 2000 tarihinde Hod haSharon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da עמרי גנדלמן şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omri Gandelman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Omri Gandelman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Omri Gandelman'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omri Gandelman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omri Gandelman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omri Gandelman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omri Gandelman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında Maccabi Netanya

Omri Gandelman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omri Gandelman şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Omri Gandelman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.