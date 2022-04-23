Ömür Törpüsü ne demek, TDK'ya göre Ömür Törpüsü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ömür törpüsü ne demek? Ömür törpüsü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ömür törpüsü kelimesi. Peki ömür törpüsü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ömür törpüsü nedir, ömür törpüsü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖMÜR TÖRPÜSÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ömür törpüsü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ömür törpüsü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun ve üzücü iş

- Sıkıntı veren kimse

