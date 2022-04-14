Ön Alım Hakkı ne demek, TDK'ya göre Ön Alım Hakkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ön alım hakkı ne demek? Ön alım hakkı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ön alım hakkı kelimesi. Peki ön alım hakkı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ön alım hakkı nedir, ön alım hakkı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖN ALIM HAKKI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ön alım hakkı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ön alım hakkı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı

