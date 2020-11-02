On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...

İş aramak için artık kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Dışarı çıkıp iş aramak yerine internet üzerinden mesleğinize göre iş bulabilirsiniz. Sabah'ın haberine göre, kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden de istihdam olanaklarını takip etmek oldukça kolay.

İş ilanlarının paylaşıldığı sitelerde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok ilan var. Başvurmak istediğiniz ilanların şartlarına ve detaylarına yine ilgili siteden bakabilirsiniz. İşte bu yıl aranan personeller...