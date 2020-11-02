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On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...

İş arayan vatandaşlar iş ilanları için Kamu ilanlarının paylaşıldığı site üzerinden kendine uygun iş imkanlarını takip edebiliyor. Bu yıl Kamu ve İŞ-KUR dahil toplamda alınabilecek yeni personel sayısı 50 bine ulaştı. Peki en çok aranan personeller hangileri? İşte meleklere göre alınacak işçi sayısı hakkında detaylar...

On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...

İş aramak için artık kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Dışarı çıkıp iş aramak yerine internet üzerinden mesleğinize göre iş bulabilirsiniz. Sabah'ın haberine göre, kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden de istihdam olanaklarını takip etmek oldukça kolay.

İş ilanlarının paylaşıldığı sitelerde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok ilan var. Başvurmak istediğiniz ilanların şartlarına ve detaylarına yine ilgili siteden bakabilirsiniz. İşte bu yıl aranan personeller...

On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...On binlerce personel alınacak! İşte o meslekler...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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