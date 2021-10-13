Ön Buharlaşma ne demek, TDK'ya göre Ön Buharlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ön buharlaşma ne demek? Ön buharlaşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ön buharlaşma kelimesi. Peki ön buharlaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ön buharlaşma nedir, ön buharlaşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖN BUHARLAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ön buharlaşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ön buharlaşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fırınlanmış boyalarda, boyanın fırınlanmasından önce açık havada belirli bir süre bekletilerek içindeki çözücünün kısmen uçması

