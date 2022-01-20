Ön Deyiş ne demek, TDK'ya göre Ön Deyiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ön deyiş ne demek? Ön deyiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ön deyiş kelimesi. Peki ön deyiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ön deyiş nedir, ön deyiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖN DEYİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ön deyiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ön deyiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir eserde asıl konu olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş birtakım başka olguları anlatan ilk bölüm, prolog

