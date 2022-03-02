Ön Hekimlik ne demek, TDK'ya göre Ön Hekimlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ön hekimlik ne demek? Ön hekimlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ön hekimlik kelimesi. Peki ön hekimlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ön hekimlik nedir, ön hekimlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖN HEKİMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ön hekimlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ön hekimlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ön hekim olma durumu

