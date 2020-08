On Numara çekiliş sonuçları 17 Ağustos 2020 (MPİ)

17.08.2020 tarihli 941. hafta 10 Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bu haftanın şanslı numaraları hangileri olacak? Kaç kişi büyük ikramiyeyi kazanacak veya ikramiye devir mi edecek? Tüm bu soruların cevapları burada. Herkese bol şans!

17 AĞUSTOS 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

10 AĞUSTOS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

10 AĞUSTOS 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

452, 556 TL ikramiyeli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirildi.

10 Numara'nın 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde şanslı numaralar:

02 - 07 - 09 - 16 - 27 - 31 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48

49 - 51 - 52 - 53 - 58 - 63 - 64 - 65 - 68 - 69 - 79

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Yapılacak çekilişle birlikte 840. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

- Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

- 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

- 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

On numara ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.