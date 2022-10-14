On Numara sonuçları 14 Ekim 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 14 Ekim 2022 En çok oynanan ve kazandıran oyunlardan biri olan On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftanın iki günü talihlilerine para kazandırıyor. On Numara'da haftanın ikinci çekilişinde hangi numaraların çıktığı çekilişe katılanlar tarafından merak ediliyor. İşte 14 Ekim 2022 On Numara sonuçları...

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