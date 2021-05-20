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Onay verildi! Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısı buzdolabında 1 ay saklanabilecek

ABD'de alınan kararla Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının buzdolabında 1 aya kadar saklanmasına onay verildi. Yapılan açıklamada aşının daha yaygın kullanılabilmesi için bu kararın alındığı ifade edildi.

Onay verildi! Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısı buzdolabında 1 ay saklanabilecek

ABD gıda ve ilaç düzenleme kurumu, aşılama hakkında yeni bir karara vardı. Kurum Pfizer-BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının buzdolabında 1 ay saklanabilmesini onayladı. Kararla ilgili olarak dün açıklama gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada aşının daha yaygın kullanılabilmesi için bu kararın alındığı vurgulandı.

5 GÜN YERİNE 30 GÜN SAKLAMA KARARI

Geçtiğimiz süreçte aşılama hakkında yapılan açıklamalarda 2-8 derece arasında en fazla 5 gün saklanabileceği belirtilen aşılar, 'Pfizer tarafından sağlanan veriler ışığında' artık bir ay boyunca saklanabilecek. 
FDA direktörü Peter Marks konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Marks, "Bu değişiklikle aşının temin edilmesi ve halk sağlığı doktorlarının ofisleri gibi yerlerde saklanması kolaylaşacak ve halka daha yaygın şekilde sunulabilecek" ifadelerini kullandı.  Pandemiyle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da, daha önce aldığı kararda, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceğini açıklamıştı.

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