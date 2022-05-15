Önce bıçaklandı, ardından yakıldı! Sakine Külter'i vahşice öldürdüler!

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde meydana gelen olayda bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu. Bölgeden geçen vatandaşların ihbarı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kimlik tespitinin ardından öldürülen kişinin 40 yaşlarında Sakine Külter olduğu öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirlendi. Kimlik tespiti yapılan kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu öğrenildi. Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

İddialara göre, Külter'in parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2’si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisi aktarıldı.