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  3. Önce dumanlar çıktı, ardından alev aldı! Seyir halindeki otomobil yandı

Önce dumanlar çıktı, ardından alev aldı! Seyir halindeki otomobil yandı

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu. Üniversite kavşağında meydana gelen olayda, isürücü Mert Ekici yara almadan kurtuldu.

Önce dumanlar çıktı, ardından alev aldı! Seyir halindeki otomobil yandı

Üniversite kavşağında meydana gelen olayda, isürücü Mert Ekici, seyir halindeki aracının içine duman gelmesiyle yol kenarında durdu. Ne olduğunu anlamayan sürücü, 11 AAS 899 plakalı otomobilinin motor kısmından alev aldığını fark etti. Yoldan geçen bir halı yıkama fabrikasına ait araçta bulunan hortumla su tutularak söndürülen yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrollerini yaparken, tehlikeyi önlemek için araçta bulunan LPG tüpünün bağlantı noktalarını söktü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Önce dumanlar çıktı, ardından alev aldı! Seyir halindeki otomobil yandı

Önce dumanlar çıktı, ardından alev aldı! Seyir halindeki otomobil yandı

Önce dumanlar çıktı, ardından alev aldı! Seyir halindeki otomobil yandı

Önce dumanlar çıktı, ardından alev aldı! Seyir halindeki otomobil yandı

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