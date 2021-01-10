Önce Pakistan ardından Vatikan: Ülkeler tek tek karanlığa gömülüyor!

Pakistan'da ülke çapında elektrik kesintisi yaşanmasının ardından Vatikan'da da elektrik kesintisi bildirildi. Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanırken, benzer bir haber de Vatikan'dan geldi.

"ARIZA DAĞITIM ŞİRKETİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülke genelindeki elektrik kesintisi; başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Ravalpindi'nin de aralarında bulunduğu birçok şehirde aynı saatlerde gece yarısından önce yaşandı. Cinnah Uluslararası Havalimanı'nın da elektik kesintisinden etkilendiği öğrenildi.

Arızadan birkaç dakika sonra, İslamabad Komiser Yardımcısı Hamza Shafqaat, Ulusal İletim Dağıtım Şirketi (NTDC) hatlarında meydana gelen bir arızanın kesintiye neden olduğunu bildirerek, "Her şeyin normale dönmesi biraz zaman alacak" dedi.

VATİKAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Federal Enerji Bakanı Ömer Ayub ise elektrik kesintisinin nedenini, ulusal elektrik dağıtım sistemindeki frekansın 50'den 0'a ani bir şekilde düşmesi olarak açıkladı.

Vatikan'daki elektrik kesintisine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.