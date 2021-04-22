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  3. Önce pitbullu bıçakladılar ardından sahibini dövdüler!

Önce pitbullu bıçakladılar ardından sahibini dövdüler!

Iğdır'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler pitbull cinsi köpeği ile kent merkezinde gezen vatandaşı dövüp, köpeği de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Önce pitbullu bıçakladılar ardından sahibini dövdüler!

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Pitbull cinsi köpeği ile kent merkezinde gezen Ferdi Gülten isimli şahıs kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Pitbull cinsi köpeğini 14 Kasım Mahallesinde gezdirmeye çıkaran ve saldırıya uğrayan Gültekin'i döven şahıslar köpeği de vahşice bıçakladı. Kavga haberi üzerine olay yerine giden ekipler, Ferdi Gülten ve Pitbull cinsi köpeği yerde kanlar içinde buldu. Ferdi Gültekin, kendisine saldıran şahısları tanımadığını ve ansızın saldırdıklarını belirtti. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği hayvan barınağına götürerek bıçaklanan köpeği tedavi altına aldı. İlk müdahalesi yapılan Pitbull cinsi köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ BESLEDİĞİ GEREKÇESİYLE CEZA KESİLDİ

Ekipler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürdükleri Ferdi Gülten'e bulundurulması ve sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek beslediği için 10 bin 434 lira para cezası kesti. Polis Pitbull cinsi köpeğe el koyarken, Ferdi Gülten'e saldıran ve köpeği bıçaklayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Önce pitbullu bıçakladılar ardından sahibini dövdüler!

Önce pitbullu bıçakladılar ardından sahibini dövdüler!

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