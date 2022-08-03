Önce polisi sonra kendisini vurdu! Kira kavgası büyüyünce terasa çıkıp intihar etti!

Bursa Gürsu'da, evinde kiracı olarak yaşayan M.B. adlı kişi, ev sahibiyle arasında tartışma çıkınca pompalı tüfekle tehditler savurmaya başladı. Olaydan olayı rahatsız olan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Çağrı üzerine eve giden polis ekipleri, zile basarak eve girmeye çalıştı. Çalan zilin ardından öfkelenerek kapıyı açan kiracı, o sırada kapının önünde olan bir polisi pompalı tüfekle yaraladı.

SAÇMALARIN HEDEFİ OLDU

Ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği polis, ayağından yaralandı. Olay üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olanlara rağmen öfkesi dinmeyen ve hala görevlilere direnen kiracı nedeniyle özel harekat polisleri devreye girdi. Ekiplerin operasyon için hazırlandığı sırada kiracı M.B., evin terasına çıkarak aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.