Önce polisi sonra kendisini vurdu! Kira kavgası büyüyünce terasa çıkıp intihar etti!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, gece saatlerinde kiracı ve ev sahibi arasında kavga çıktı. Pompalı tüfekli kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis, pompalı tüfekle yaralandı. Polisi tüfekle yaralayan kiracı ise, teras katta aynı silahla intihar etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Önce polisi sonra kendisini vurdu! Kira kavgası büyüyünce terasa çıkıp intihar etti!

Bursa Gürsu'da, evinde kiracı olarak yaşayan M.B. adlı kişi, ev sahibiyle arasında tartışma çıkınca pompalı tüfekle tehditler savurmaya başladı. Olaydan olayı rahatsız olan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Çağrı üzerine eve giden polis ekipleri, zile basarak eve girmeye çalıştı. Çalan zilin ardından öfkelenerek kapıyı açan kiracı, o sırada kapının önünde olan bir polisi pompalı tüfekle yaraladı.

SAÇMALARIN HEDEFİ OLDU

Ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği polis, ayağından yaralandı. Olay üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olanlara rağmen öfkesi dinmeyen ve hala görevlilere direnen kiracı nedeniyle özel harekat polisleri devreye girdi. Ekiplerin operasyon için hazırlandığı sırada kiracı M.B., evin terasına çıkarak aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

0
1
0
1
0
0
4
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu otobüsü geri geri uçtu! Kaza İlginç anlara sahne oldu!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu otobüsü geri geri uçtu! Kaza İlginç anlara sahne oldu!
Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...
Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...
Bu görüntüler normalleşti! Güç mücadelesi kamerada: Siyah yılanlar birbirlerini yemeye çalıştı!
Bu görüntüler normalleşti! Güç mücadelesi kamerada: Siyah yılanlar birbirlerini yemeye çalıştı!
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan açıklama:" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan açıklama:" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"
Bakanlık harekete geçti! Sebze fiyatları için kollar sıvandı, karar alındı!
Bakanlık harekete geçti! Sebze fiyatları için kollar sıvandı, karar alındı!
TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!
TÜİK açıkladı! Türkiye'de enflasyon oranı belli oldu!
Denetim yapılması bekleniyordu! MSB, heyetlerin tahıl yüklü Razoni'ye kaçta denetim yapacağını duyurdu!
Denetim yapılması bekleniyordu! MSB, heyetlerin tahıl yüklü Razoni'ye kaçta denetim yapacağını duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 150 bin konutluk dev TOKİ projesinin detayları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 150 bin konutluk dev TOKİ projesinin detayları belli oldu!
MSB duyurdu! Tahıl koridoru anlaşması sonrası yola çıkan Razoni, İstanbul Boğazı'nın girişine demir attı!
MSB duyurdu! Tahıl koridoru anlaşması sonrası yola çıkan Razoni, İstanbul Boğazı'nın girişine demir attı!
3 Ağustos Salı hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat! Planlar bugün iptal olabilir!
3 Ağustos Salı hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat! Planlar bugün iptal olabilir!
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!