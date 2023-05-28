Önce seçim sonra düğün dediler, gelinlik ve damatlıkla mührü bastılar

Nikah masasına oturacak çift, düğünden önce gelinlik ve damatlıkla Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Renkli anlar görenleri gülümsetti.

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Önce seçim sonra düğün dediler, gelinlik ve damatlıkla mührü bastılar

Sabah 08.00'da başlayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye 13.Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını merak ediyor.

Oy verme işlemleri sırasında renkli görüntülerde yaşanıyor. Düzce'de dünya evine girecek çift gelinlik ve damatlıkla oy vermeye geldi.

Akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi 100.Yıl Ortaokulu'nda oy kullanan Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, gelinlik ve damatlıkla oy kullandı.

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BİZİM İÇİN ANI OLDU

Özge Çoban, gazetecilere, "Düğünümüz seçim gününe denk geldi. Böyle nasipmiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bugüne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. İleride çocuklarımıza anlatacağımız anımız oldu." dedi.

Damat İsmail Çoban, düğünlerinin seçim gününe denk gelmemesi için uğraştıklarını ancak ikinci tura kalınca da ertelemediklerini anlattı, "Nasip böyleymiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun." dedi.

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