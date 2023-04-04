Önce tartıştığı kadını sonra kendini vurdu! Araç içindeki tartışma ölümle sonuçlandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda bir kişi aracını yol kenarına çekip içinde tartıştığı kadını silahla vurduktan sonra intihar etti.

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Önce tartıştığı kadını sonra kendini vurdu! Araç içindeki tartışma ölümle sonuçlandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda bir kişi araç içinde tartıştığı kadını silahla vurarak ardından intihar etti.

VATANDAŞLARIN İHBARI SONRASINDA BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS SEVK EDİLDİ

Olay Karadeniz Sahil Yolu Toklu mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına park etmiş halde duran bir aracın yanında yerde biri kadın iki kişinin yaralı şekilde yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Turan Erdoğan (53) hayatını kaybederken, Songür G. ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, iki kişinin araçla seyir halinde giderken tartıştığı, ardından Erdoğan'ın aracı yol kenarına çekerek araçtan indirdiği Songür G.'yi silahla vurduktan sonra intihar ettiği bildirildi.

KAYNAK: İHA

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