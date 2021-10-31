Önce treni ateşe verdi sonra önüne geleni bıçakladı! Gözü dönmüş saldırgan gözaltına alındı

Olay, Japonya’nın başkenti Tokyo'nun batısında yer alan Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattındaki bir trende meydana geldi. Trende yolculuk yapan bir kişi, önce yanıcı sıvı bir maddeyle treni ateşe verdi, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla önüne gelen herkesi yaraladı. Korku filmlerini aratmayan olayda, 15 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YOLCULAR TREN PENCERELERİNDEN DIŞARI ÇIKTI

Vahşeti yaşayan tren yolcuları saldırgan tarafından bıçaklanmamak için, can havliyle kendilerini trende bulunan küçük pencerelerden dışarı attı. Olayın yaşandığı anlar anbean kameralara kaydedilirken, saldırganın yaraladığı 15 kişiden 1'inin durumunun çok ağır olduğu bildirildi.

20'li yaşlarda olduğu öne sürülen saldırganın, asitli yanıcı bir maddeyle treni ateşe verdiği öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan agresif erkeğin, polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yaşanan vahşet sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.