Öncü Burçlar Hangileri? Öncü Burçlar hangisi

Astrolojiyle ilgilenenlerin burçların doğasını anlamak adına öğrenmeleri gereken bilgilerin başında burçların nitelikleri gelir. On iki burç, dörderli şekilde öncü burçlar, sabit burçlar ve değişken burçlar olmak üzere üç gruba ayrılır.

Ortak özelliklerine göre bir nitelik grubuna giren burçların elementleri farklı olsa da mizaçları bakımından birbirlerine benzediklerini söylemek gerekir. Bu nedenle nitelik denildiğinde burç mizacı akla gelmektedir. Peki, Zodyak’ın on iki atlısı içinde öncü olanlar hangileridir ve ortak özellikleri nelerdir?

Öncü Burçlar ve Mevsimlerin Başlangıcı

Yılın başlangıcını astroloji, 21 Mart kabul eder. Günün ve gecenin eşit olduğu 21 Mart günü ilkbaharın başlangıcıdır. Bu tarihten sonra günler uzar, ta ki 21 Haziran’a kadar. Yazın başladığını müjdeleyen 21 Haziran’da en uzun gündüz yaşandıktan sonra günler kısalmaya başlar.

Sonbaharın habercisi 23 Eylül’de eşit yaşanırken gündüz ve gece, kışa geçtiğimizi hatırlatan 21 Aralık’ta da en uzun gece yaşanacaktır. Sayılan bu dört önemli tarihe denk gelen burçlar sırasıyla koç, yengeç, terazi ve oğlaktır. Mevsimlerin başlangıcını haber etmenin yanında yaşamda da pek çok alanda başlatıcı olurlar.

Öncü denmesinin sebebi, insanların örnek alacakları işlere imza atma kapasitelerinin oldukça gelişmiş olması ve hatta bir devri kapatıp diğerini açacak motivasyonu bünyelerinde barındırmalarıdır. Tıpkı doğanın insana ne zaman toprağı ekip ne zaman hasat beklemesi gerektiğini öğretmesi gibi öncü burçlar da öğrenir, öğretir ve yol gösterici olurlar.

Zodyak’ın Yol Göstericileri

Öncü burçların ortak özellikleri yol gösterici olmalarıdır. Akla hemen bir öğretmen, bir anne baba veya alanında “uzman” bir kişi geliyor haliyle. Ama bu her zaman bir uzman eliyle gerçekleşmeyeceği gibi hep aynı tarzda da ortaya çıkmayabilir. Öncü burçlar koç, yengeç, terazi ve oğlak dört farklı elementin burçlarıdır, dolayısıyla harekete geçme yöntemleri ve hangi alanda yol gösterici olacakları da farklılaşacaktır.

Örneğin Koç burcu, ateş elementinin aktif enerjisiyle kişisel arzu ve istekleri gerçekleştirmek üzere harekete geçecektir. Maceracı, adrenalini seven bünyesiyle insanlığa hayallerin gerçekleşmesinin tek yolunun kişisel mücadele gücü ve cesaret olduğunu hatırlatacaktır. Yengeç burcu insanlığa duygusal olmanın çok da kötü bir şey olmadığını, duygulardan beslenilebileceğini hatırlatacaktır.

Ağlamaktan korkma, diyecektir. Aklın soğuk duvarları arasında kalanlara bir köşede çiçek yetiştirmeyi ve o duvarların içini sevilenlerle doldurmayı öğretecektir. Terazi burcu iletişim her şeydir, diyecektir. Uzlaşmayı, orta yolu bulmayı ve diplomasinin önemini anlatacaktır. Oğlak burcu çalışmanın değerini gösterecektir. Alın teriyle kazanılanın ne kadar önemli olduğunu, insanın gerçekleştirmek istediği bir hedefi olduğu müddetçe hayata bağlı kalacağını anlatacaktır.

Doğum Haritasında Öncü Burçlar

Doğum haritasındaki on iki evin her biri Zodyak’ın 12 burcuna denk gelir. Yükselen burç yani 1. eve denk gelen burç öncü nitelikteyse kişinin fiziksel özellikleri ve toplum tarafından algılanışında da karizma ve liderlik ön plana çıkacaktır. Yükselen burcun Koç olması kişinin sportif bir vücuda sahip olmasını sağlayabilir. Mesela kişi kırmızı rengi veya canlı parlak renkleri sevecektir.

Yükselen Yengeç, kişinin özellikle yüz güzelliğini etkileyecektir. Yükselen terazi, görünüme asillik ve estetik katacaktır. Venüs kadar güzel olma ihtimali yüksek olan yükselen teraziler aynı zamanda karizmalarını zarif duruşlarıyla sağlamlaştıran kişiler olacaklardır. Yükseleni oğlak olanlar bir keçi gibi güçlü ayaklara sahip olacaklardır, ne de olsa zirveye tırmanırken o ayaklara çok ihtiyaç duyacaklardır.