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  3. "Ondan nefret ettiğim zamanlar oldu" diyen Dilan Çıtak'a Tatlıses'ten cevap geldi

"Ondan nefret ettiğim zamanlar oldu" diyen Dilan Çıtak'a Tatlıses'ten cevap geldi

Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu Sorgu Sual'e konuk oldu. Çıtak, babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. O iddialara Tatlıses'ten yanıt geldi.

"Ondan nefret ettiğim zamanlar oldu" diyen Dilan Çıtak'a Tatlıses'ten cevap geldi

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında babası İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Dilan Çıtak Tatlıses'e babasından yanıt geldi.

 CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan 'Sorgu Sual' adlı televizyon programında Merve Şahin ve Melis Özkan'ın sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak,  "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtını vermişti.

Şimdiye kadar hiç konuşmadığı konular hakkında açık sözlülükle konuşan Dilan Çıtak Tatlıses, “Babanıza neden siz diye hitap ediyorsunuz?” sorusuna “Kendisi siz dememizi istiyor, o egosal birtakım kayıplar içerisinde kaybolmuş olabilir” demişti. 

Çıtak konuşmasında Tatlıses'in kızı olmasının işlerini de engellediğini de dile getirerek: “İbrahim Tatlıses’in kızı olmasaydım 2 değil, 13 şarkı yapardım. Bu durum birçok prodüktörün benimle çalışmasını engelledi. Kızı olmasaydım daha çok işbirliği yapardım" itirafında bulundu.

"HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ!"

Bu açıklamalarıyla gündem olan Dilan Çıtak Tatlıses'e, babası İbrahim Tatlıses'ten cevap geldi.

Tatlıses, kızının kendisi için söylediklerini, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz! Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün" diye yanıtladı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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