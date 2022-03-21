Önden Çekişli ne demek, TDK'ya göre Önden Çekişli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Önden çekişli ne demek? Önden çekişli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi önden çekişli kelimesi. Peki önden çekişli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre önden çekişli nedir, önden çekişli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖNDEN ÇEKİŞLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Önden çekişli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre önden çekişli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Motor gücü sadece ön tekerleklere aktarılan (taşıt)

