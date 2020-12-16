Önder Batmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden saldırıya uğradı? Sağlık durumu nasıl?

Önder Batmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü önünde belediye personelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çıkan arbedede aralarında Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Peki Önder Batma kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden saldırıya uğradı? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ÖNDER BATMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1972 Bodrum Turgutreis doğumlu olan Önder Batmaz, ilk ve orta öğrenimini Turgutreis’te, lise eğitimini Muğla’da tamamladı. İngiltere’de Executive English ve Management eğitimi aldı.

Turizm, tarım ve ticaretle uğraşan Batmaz, CHP Turgutreis Gençlik Kolları Başkanlığı, Belde Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Genel Meclis Üyeliği ve Muğla Büyükşehir Belediye meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar Muğla Büyükşehir Meclis üyeliğine seçilen Batmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖNDER BATMAZ NEDEN SALDIRIYA UĞRADI? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne geldi. Saldırgan Kenan K.'nın, 15 senedir belediye personeli olduğu, daha önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenildi. Yanında bıçakla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldiği ifade edilen şüpheli, burada Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Müdürlükte bulunan belediye personelleri de araya girince arbede yaşandı. Arbedede 3 kişi yaralanırken müdürlükten çıkan şüpheli, motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı araziye atan Kenan K., bir süre sonra tekrar müdürlüğe döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.