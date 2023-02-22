Ondrej Blaha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Blaha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Blaha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Blaha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Blaha 22 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Bláha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Blaha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ondrej Blaha'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Blaha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Blaha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Blaha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Blaha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

20 Şubat 2017 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2018 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2018 yılında Varnsdorf

Ondrej Blaha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Blaha şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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