Ondrej Kesner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Kesner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Kesner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Kesner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Kesner 27 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Kesner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Kesner Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ondrej Kesner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 28 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Ondrej Kesner'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Kesner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Kesner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Kesner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Kesner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sl. Liberec B

28 Temmuz 2011 yılında Chrudim

Ondrej Kesner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Kesner şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Kolín (1998 - 2002)SK Slavia Praha (2002)FK Kolín (2002 - 2004)FC Slovan Liberec (2004 - 2008)

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