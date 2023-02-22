Ondrej Mach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ondrej Mach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Mach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ondrej Mach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ondrej Mach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Mach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Mach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Mach 3 Mart 1998 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Mach şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Mach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Mach'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Mach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Mach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ondrej Mach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Mach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2017 yılında Hr. Kralove B

26 Temmuz 2021 yılında Chlumec n/Cidl.

31 Aralık 2021 yılında Hr. Kralove B

29 Temmuz 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Hr. Kralove B

Ondrej Mach kimdir

Ondrej Mach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Mach şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Přepychy (2005 - 2008)
TJ Spartak Opočno (2008 - 2009)
SK Dobruška (2009 - 2011)
FC Hradec Králové (2011 - 2017)

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Ondrej Mach nereli

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