Ondrej Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Machuca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Machuca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Machuca 24 Nisan 1996 tarihinde Opava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Machuča şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Machuca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boris Bališ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Machuca'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Machuca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Machuca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.
Ondrej Machuca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ondrej Machuca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Sl. Liberec B
1 Ocak 2016 yılında Slovan Liberec
3 Mart 2017 yılında Zlate Moravce
30 Haziran 2017 yılında Slovan Liberec
18 Ağustos 2017 yılında 1.SC Znojmo
30 Haziran 2018 yılında Slovan Liberec
16 Temmuz 2018 yılında Jihlava
30 Haziran 2019 yılında Slovan Liberec
28 Ağustos 2019 yılında Banik Sokolov
10 Eylül 2020 yılında Jiskra Rymarov
1 Ocak 2021 yılında SKF Sered
24 Ocak 2022 yılında Fotbal Trinec
Ondrej Machuca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Machuca şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Velké Heraltice (2002 - 2006)
SFC Opava (2006 - 2014)
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