Ondrej Mikes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mikes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Mikes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Mikes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Mikes 26 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Mikeš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Mikes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Mikes'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Mikes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Mikes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Mikes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Mikes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

19 Ağustos 2022 yılında Prerov

31 Aralık 2022 yılında 1.SK Prostejov

Ondrej Mikes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Mikes şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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