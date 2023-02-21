Ondrej Mrozek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mrozek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Mrozek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Mrozek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Mrozek 16 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Mrózek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Mrozek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ondrej Mrozek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ondrej Mrozek'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ondrej Mrozek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Mrozek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ocak 2021 yılında Vik. Plzen B
16 Ocak 2023 yılında Karvina
30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B
Ondrej Mrozek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Mrozek şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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