Ondrej Podzimek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Podzimek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Podzimek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Podzimek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Podzimek 9 Nisan 2001 tarihinde Jablonec şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Podzimek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Podzimek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ondrej Podzimek'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Podzimek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Podzimek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FK Jablonec B
Ondrej Podzimek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Podzimek şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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