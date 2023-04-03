Ondrej Rozkovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Rozkovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ondrej Rozkovec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Rozkovec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.