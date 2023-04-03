Ondrej Rozkovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Rozkovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Rozkovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Rozkovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Rozkovec 28 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Rozkovec şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Rozkovec Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Ondrej Rozkovec'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Rozkovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Rozkovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında FK Jablonec B
9 Ağustos 2016 yılında Jiskra Mseno
30 Haziran 2019 yılında FK Jablonec B
Ondrej Rozkovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Rozkovec şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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