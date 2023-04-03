Ondrej Volsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Volsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Volsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Volsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Volsik 28 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Volšík şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Volsik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Volsik'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Volsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Volsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2008 yılında Hr. Kralove B
8 Nisan 2009 yılında Nachod-Destne
30 Haziran 2009 yılında Hr. Kralove B
23 Temmuz 2010 yılında Caslav
2 Mart 2011 yılında FK Letohrad
22 Temmuz 2011 yılında Nova Paka
26 Temmuz 2012 yılında FK Letohrad
25 Ağustos 2014 yılında Zivanice
27 Ocak 2018 yılında FK Letohrad
25 Temmuz 2018 yılında Zivanice
1 Temmuz 2020 yılında FK Letohrad
12 Ağustos 2022 yılında Pardubice B
Ondrej Volsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Volsik şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (1997 - 2002)
FC Hradec Králové (2002 - 2008)
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