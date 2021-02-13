Ondüle Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Ondüle Makinesi İşçisi Maaşları, İş İlanları

Ondüle Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Ondüle Makinesi İşçisi ne iş yapar, Ondüle Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ondüle Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ondüle Makinesi İşçisi Tanımı; İdrofili pamuğu ondüle yapan ve makineyi çalıştıran kişidir

Ondüle Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Ondüle Makinesi İşçisi Maaşları

Ondüle Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Ondüle Makinesi İşçisi maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ondüle Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ondüle Makinesi İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Ondüle Makinesi İşçisi Ne İş Yapar?

a) İşlenecek pamuk gramajlarına uygun olarak makinenin çalışma ayarına yapmak ve makineyi çalıştırmak,

b) Gelen idrofili pamuğunu makineye vererek makinenin çalışmasını kontrol ederek pamuğun ondüle olmasını sağlamak,

c) Makineye pamuk ikmali yapmak,

d) Makineden çıkan ondüle olmuş pamuğu kutulara doldurmak ve kutulara sevk etmek,

e) Makinenin bakımını yapmak ve ufak arızaları gidermek,

Ondüle Makinesi İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Ondüle Makinesi İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ondüle Makinesi İşçisi mesleğinin meslek kodu 8159.09 olarak belirlenmiştir

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