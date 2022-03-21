Onikitelli ne demek, TDK'ya göre Onikitelli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Onikitelli ne demek? Onikitelli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi onikitelli kelimesi. Peki onikitelli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre onikitelli nedir, onikitelli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONİKİTELLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Onikitelli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre onikitelli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tambura cinsinden, on iki teli olan bir halk çalgısı

