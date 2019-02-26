Onkolog Yavuz Dizdar: şikayet olmadığı sürece hiçbir oluşum kanser değildir

Onkolog Yavuz Dizdar, şikayet olmadığı sürece hiçbir oluşuma kanser denilemeyeceğini bildirdi.

Dizdar, Edirne Bahçeşehir Koleji'ndeki konferansta yaptığı konuşmada, kanserin insanı zayıflattığını, iştahtan kestiğini ve şikayet olmadığı sürece hiçbir oluşuma kanser denilemeyeceğini savundu.

MR, ultrason, mamografiyle insanların "didiklendiğini" ileri süren Dizdar, "Belli yaşın üstündeki kadınlarda eğer MR'a koyarsanız iki üç tane tümor odağı bulursunuz. Prostat elli yaşından sonra standarttır, kaçarı yoktur, bende dahil vardır. Ama şikayetiniz olmadığı sürece, sessiz kalıyorsa ona kanser diyemezsiniz." dedi.

Gıdaların sentetik maddeler içerdiğini ve bu durumun reklamlar vasıtasıyla örtbas edildiğini ileri süren Dizdar, "Orman meyveli dondurma, hangi orman var bizde? yok. Nereden geliyor o kadar böğürtlen? Tabi ki onlar sentetik. Boyayla karıştırıyorsunuz, gıda boyası, biraz da sentetik, böğürtlen aroması imal ediyorsunuz. Onu içine karıştırdığınız zaman mor olanı insan otomatik olarak reklamlarla verdiğimiz için artık orman meyveli olarak adlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı konferans, hediye takdiminin ardından sona erdi.

- Yerel seçime doğru

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), yerel seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamada, derneğin belediye başkan adaylarından beklentileri olduğu belirtildi.

Öncelikle kentin araçlar için değil insanlara öncelik verilerek planlanması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik sıkışıklığının çözüm önerisi olarak toplu taşıma yanında bisiklet yolları ve bisikletin kent ulaşım sistemine entegre edilmesini talep ediyoruz. Bisiklet park noktaları oluşturarak bunların yaygın ve güvenilir kılınmasını, kentteki yeşil alanların arttırılıp işlevsel olarak dinlenme yanında sportif yönlerde de kullanımının sağlanmasını, çöp toplamanın bir adım ötesine geçerek, çöplerin ayrıştırılarak toplanmasını sağlayacak düzeneklerin geliştirilmesini istiyoruz.

Bölgemizin var olan yaz turizmi dışında eko-turizm potansiyelini harekete geçirecek doğa yürüyüşü ve bisiklet yolları oluşturulmasını, yöneticilerimizin bisiklet ve doğa sporları alanında vatandaşlara örnek olup, gençlere rol model oluşturacak davranışlarda bulunmasını talep ediyoruz. Demokrasinin bir gereği olarak aktif yurttaşlık anlamında sivil toplum kuruluşlarıyla, onların uzmanlık alanlarında işbirliğine gidilmesini, hem bölgemizde hem de yakın çevremizde oluşan doğa ve çevre karşıtı projelerde etken davranılmasını talep etmekte ve demokrasinin gereği yapılacak olan yerel seçimlerde tüm adaylara DOÇEK olarak Keşan'a yakışır bir çağdaşlık içinde başarılar diliyoruz."

- Trakya Müzik Festivali ağustosta

Trakya Müzik Festivali 1 - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Festival tertip komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erikli sahilinde düzenlenecek festivalde, Yıldız Tilbe, Hayko Cepkin, Teoman, Şebnem Ferah, Athena, Cem Adrian, Moğollar, Edip Akbayram, Yeni Türkü, Duman, Manga, Manuş Baba, Sagopa Kajmer gibi şarkıcı ve müzik grupları sahne alacak.

Festivalin biletleri Biletix aracılığıyla satılacak.









