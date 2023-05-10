Onlar geleceğin söz sahibi! İzmit Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaptı

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında, 7-14 yaş arası çocuklardan oluşan İzmit Çocuk Meclisi, ilk genel kurulunu İzmit Belediyesi Meclis Salonunda yaptı.

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Onlar geleceğin söz sahibi! İzmit Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaptı

İzmit'in geleceği için söz sahibi olmak isteyen çocukların yer aldığı "Çocuk Meclisi" ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda Çocuk Meclisi Başkanı İlayda Aladağ seçildi.

Onlar geleceğin söz sahibi! İzmit Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaptı

ÇOCUK MECLİSİ'DE İLK GENEL KURUL TOPLANDI

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında, 7-14 yaş arası çocuklardan oluşan İzmit Çocuk Meclisi, ilk genel kurulunu İzmit Belediyesi Meclis Salonunda yaptı. Çocuk Meclisi üyelerinin yaptıkları açık oylama ile Divan Kurulu Başkanı Işıl Çetinkaya, divan katipleri ise Elif Rana Koç ve Hamza Kurtuldu seçildi. Çocuk Meclisi başkanlığı için ise 16 üye aday olurken yapılan gizli oylama sonucunda meclis başkanı İlayda Aladağ, başkan yardımcısı Doğay Ali Gümal, yürütme kurulu üyeleri ise Tuana Ördem ve Emir Kurhan oldu.

KAYNAK: İHA

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