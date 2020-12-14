Online sınavda çekilen kopya yönetimi profesörü bile şaşırttı: James Bond filmi gibi

Öğrencinin kamera karşısında faresini oynattığı için hocaların durumdan şüphelenmediğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, ''Tespit sonrası sınav iptal edildi. Öğrenci uyarıldı.'' dedi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Tıp Fakültesi öğrencisi kameralar önünde uzaktan sınav olduğu esnada öyle bir kopya yöntemi kullandı ki rektörlük yönetimi bile şaştı kaldı.

YENİ BİR DENEYİM YAŞANDI

Pandemi süreci ile birlikte tüm sınav ve ders anlatımlarının özel yazılımlarla uzaktan yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Turhan, "Şu anda üniversitemizde ders anlatımlarından sınav sistemine kadar her şeyi uzaktan gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Türkiye’deki birçok üniversiteye örnek olacak özel yazılımları bizzat ürettik. Hatta bu yazılımları başka üniversitelerle paylaşıyoruz. Tabi bu süreç yeni deneyimleri beraberinde getiriyor" dedi.

''KİMSE ANLAMADI''

Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin kopya çekme yöntemi ve bu yöntemin nasıl tespit edildiğini Prof. Dr. Turhan, şöyle anlattı:

"Online sınavlarımızda öğrenci kamera karşısına geçip masasını, masasındaki tüm araç ve gereci sınav gözetmeni hocamıza gösteriyor. Ve sınav bilgisayar başında online olarak yapılıyor.

Yeni kopya yöntemini uygulayan öğrencimiz de aynı şekilde kamerasını açıp sınava başladı. 120 soruluk sınav boyunca hiçbir olağanüstü durum yaşamadık. Öğrenci sadece bilgisayarının faresini kullanarak işaretlemeler yaptı ve sınavını bitirdi. Ben de sınavın sorunsuz geçtiğini raporladım.

''TIPKI JAMES BOND FİLMİ GİBİ''

Ancak sınav bitip sisteme işlenme aşamasında sınava giren öğrencinin bilgisayarına 4 farklı IP adresinden ulaşım olduğunu fark ettik. Yani 120 soruluk dijital sınavda 480 kayıt vardı. Sonra anladık ki öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Yani sınav bir tane ama soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tıpkı James Bond filmi gibi.

Tespit sonrası sınav iptal edildi. Öğrenci uyarıldı. Senatoda bu tür durumlar karşısında nasıl bir yol izleneceğine dair kararlar aldık. Bu kararları da tüm öğrencilerimizle detaylı olarak paylaştık. Şu ana kadar yeni bir girişimle karşılaşmadık. Zaten mevcut sistemin bunu tespit ettiğini öğrenen öğrencilerimizin bir daha bu yöntemi deneyeceğini sanmıyorum.”