Onma ne demek, TDK'ya göre Onma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Onma ne demek? Onma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi onma kelimesi. Peki onma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre onma nedir, onma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Onma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre onma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Onmak durumu

