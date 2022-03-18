Onomastik ne demek, TDK'ya göre Onomastik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Onomastik ne demek? Onomastik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi onomastik kelimesi. Peki onomastik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre onomastik nedir, onomastik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONOMASTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Onomastik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Onomastik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre onomastik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi

