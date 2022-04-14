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Onomatope ne demek, TDK'ya göre Onomatope kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Onomatope kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Onomatope ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Onomatope nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Onomatope kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Onomatope ne demek, TDK'ya göre Onomatope kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Onomatope ne demek? Onomatope TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi onomatope kelimesi. Peki onomatope ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre onomatope nedir, onomatope kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ONOMATOPE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Onomatope kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Onomatope kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre onomatope kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yansıma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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