Ontolojizm ne demek, TDK'ya göre Ontolojizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ontolojizm ne demek? Ontolojizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ontolojizm kelimesi. Peki ontolojizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ontolojizm nedir, ontolojizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONTOLOJİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ontolojizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ontolojizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ontolojizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram

