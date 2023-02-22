Onuche Ogbelu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onuche Ogbelu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onuche Ogbelu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Onuche Ogbelu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Onuche Ogbelu 10 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Onuche Ogbelu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Onuche Ogbelu'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Onuche Ogbelu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Onuche Ogbelu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Nasarawa United
Onuche Ogbelu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Onuche Ogbelu şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Onuche Ogbelu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.