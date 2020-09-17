Onur Büyüktopçu çileden çıktı: "Benim yanımda bağıramazsın!"
Gelinim Mutfakta'da bu sezon Fatih Ürek yerine sunuculuğu Onur Büyüktopçu üstlendi. Yarışmada birbirleriyle kıyasıya yarışan gelin adaylarının arasında çıknan tartışma ise ünlü sunucuyu çileden çıkardı. Büyüktopçu başka bir yarışmacıya bağıran gelin adayına: "Benim yanımda bağıramazsın!" diyerek tepki gösterdi.
Kanal D ekranlarının fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yeni konsepti ile izleyicilerle buluştu. Bu sezon 2 sezon boyunca yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Fatih Ürek'in yerine Onur Büyüktopçu geldi.
Onur Büyüktopçu bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacıların birbirleriyle tartışmasının ardından çileden çıktı. Kaynanaların verdiği puanlara itiraz eden gelirlerden Miray, diğer yarışmacı Ayşe'ye bağırınca ortalık karıştı.
"BENİM YANIMDA BAĞIRAMAZSINIZ"
Araya giren Onur Büyüktopçu yarışmacıları sert bir dille uyararak: "Benim yanımda kimseye bağıramazsınız" diyerek tepkisini gösterdi.
Onur Büyüktopçu'nun tepkisi üzerine gelin adayı göz yaşlarını tutamadı.