Onur isminin anlamı nedir, Onur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Onur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Onur ismi ne demek, Onur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Onur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Onur İsminin anlamı nedir? TDK Onur anlamı:

TDK sözlüğünde Onur isminin anlamı şu şekillerde geçmektedir;

1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis

2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar

Onur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Onur ismi Kuran'da geçmemektedir.

Onur isminin kökeni:

Onur ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Onur ismini kullanan 141.961 kişi bulunmaktadır.

Onur isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Onur isminin rengi:

Şeftali

Onur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Onur isminin Harf Analizi Nedir ?

Onur ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

N : Sağduyulu, utangaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Onur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Onur ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

N : 17

U : 25

R : 21

= 81 – Onur İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Onur ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Onur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Onur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6 N: 5 U: 3 R: 9 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Onur isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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