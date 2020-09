Onur Seyit Yaran kimdir? Oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından yakışıklı oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Nereli?

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur.

Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisidir.

Son olarak ‘Kalk Gidelim’ dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran ile iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile üçlü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran’a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, oyuncunun omzuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yaran’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan için yakalama kararı çıkarıldı.

OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Vuslat

2018 – Kalk Gidelim