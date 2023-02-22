Onuwa Emmanuel Chukwuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onuwa Emmanuel Chukwuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onuwa Emmanuel Chukwuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Onuwa Emmanuel Chukwuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Onuwa Emmanuel Chukwuka 8 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Onuwa Emmanuel Chukwuka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onuwa Emmanuel Chukwuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Onuwa Emmanuel Chukwuka'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Onuwa Emmanuel Chukwuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Onuwa Emmanuel Chukwuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ocak 2019 yılında Enyimba Aba
1 Ocak 2021 yılında Lobi Stars
Onuwa Emmanuel Chukwuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Onuwa Emmanuel Chukwuka şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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